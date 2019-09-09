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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей воскресенья

Евро-2020: результаты всех матчей воскресенья


фото: REUTERS
8 сентября в отборочных матчах Евро-2020 Испания и Италия одержали победы, а Греция не смогла переиграть Лихтенштейн

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

6-й тур

8 сентября

Группа J

Армения - Босния и Герцеговина 4: 2

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар (авт.) - Джеко, 13 Гояк, 70

Греция - Лихтенштейн 1: 1

Голы: Масурас, 33 - Саланович, 85

Финляндия - Италия 1: 2

Голы: Пукки, 72 (пен.) - Иммобиле, 59, Жоржиньо, 79 (пен.)

Группа D

Швейцария - Гибралтар 4: 0

Голы: Закария, 37, Мехмеди, 43, Родригес, 45 + 4, Гавранович, 87

Грузия - Дания 0: 0

Группа F

Румыния - Мальта 1: 0

Гол: Пушкаш, 47

Швеция - Норвегия 1: 1

Голы: Форсберг, 60 - Йохансен, 64

Испания - Фареры 4: 0

Голы: Родриго, 13, 50, Пако, 90, 90 + 3

 

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