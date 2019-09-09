Евро-2020: результаты всех матчей воскресенья
9 сентября, 2019, 07:00
8 сентября в отборочных матчах Евро-2020 Испания и Италия одержали победы, а Греция не смогла переиграть Лихтенштейн
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
6-й тур
8 сентября
Группа J
Армения - Босния и Герцеговина 4: 2
Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар (авт.) - Джеко, 13 Гояк, 70
Греция - Лихтенштейн 1: 1
Голы: Масурас, 33 - Саланович, 85
Финляндия - Италия 1: 2
Голы: Пукки, 72 (пен.) - Иммобиле, 59, Жоржиньо, 79 (пен.)
Группа D
Швейцария - Гибралтар 4: 0
Голы: Закария, 37, Мехмеди, 43, Родригес, 45 + 4, Гавранович, 87
Грузия - Дания 0: 0
Группа F
Румыния - Мальта 1: 0
Гол: Пушкаш, 47
Швеция - Норвегия 1: 1
Голы: Форсберг, 60 - Йохансен, 64
Испания - Фареры 4: 0
Голы: Родриго, 13, 50, Пако, 90, 90 + 3
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B .
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
- Стало известно, сколько очков осталось набрать сборной Украины по футболу, чтобы гарантировать себе место в финальной части Евро-2020.
Читайте также
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина