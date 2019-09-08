Мораес поиздевался над Шевченко на тренировке сборной Украины
8 сентября, 2019, 18:13
Форвард сборной Украины Жуниор Мораес пробросил главному тренеру команды Андрею Шевченко мяч между ног во время игры в "квадрат" на тренировке
Об этом сообщает Footboom сборная в YouTube.
В Вильнюсе Шевченко вместе футболистами поиграл в "квадрат" во время тренировки. В одном из эпизодов нападающий сборной Украины Жуниор Мораес устроил настоящее издевательство над тренером и пробросил ему мяч между ног.
В итоге, натурализованный бразилец не попал в основной состав на матч отбора Евро-2020 против Литвы и вышел только на замену.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3:0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B.
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
- Стало известно, сколько очков осталось набрать сборной Украины по футболу, чтобы гарантировать себе место в финальной части Евро-2020.
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