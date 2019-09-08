Мораес поиздевался над Шевченко на тренировке сборной Украины

8 сентября, 2019, 18:13

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес пробросил главному тренеру команды Андрею Шевченко мяч между ног во время игры в "квадрат" на тренировке

Об этом сообщает Footboom сборная в YouTube.

В Вильнюсе Шевченко вместе футболистами поиграл в "квадрат" во время тренировки. В одном из эпизодов нападающий сборной Украины Жуниор Мораес устроил настоящее издевательство над тренером и пробросил ему мяч между ног.

В итоге, натурализованный бразилец не попал в основной состав на матч отбора Евро-2020 против Литвы и вышел только на замену.