Экс-футболист "Шахтера" сделал дубль в отборе Евро-2020

8 сентября, 2019, 19:10

Дубль и результативная передача бывшего полузащитника "Шахтера" Генриха Мхитаряна принесли сборной Армении победу над Боснией и Герцеговиной в отборе Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Армяне вышли вперед уже на 3-й минуте встречи. Ворота боснийцев после передачи Тиграна Барсегяна поразил Генрих Мхитарян. Через 10 минут Эдин Джеко с паса Амера Гояка восстановил равновесие.

На 66-й минуте Мхитарян второй раз вывел свою команду вперед. Ассистировал ему Оганес Амбарцумян. Через 4 минуты счет снова стал равным. После паса Сеад Колашинаца забил Гояк. Однако на 77-й минуте Амбарцумян принес победу Армении. Результативная передача на счету Мхитаряна.

Точка в матче была поставлена на 90+5-й минуте. Хавбек гостей Стипе Лончар поразил собственные ворота.

Армения победила Боснию и Герцеговину со счетом 4:2, набрала 9 очков и идет в турнирной таблице третьей. Лидирует в группе J Италия, в активе которой 15 очков, Финляндия имеет 12 баллов, Босния и Герцеговина - 7, Греция - 4, Лихтенштейн не набрал ни одного пункта.

Отборочный турнир Евро-2020

6-й тур

Группа J

Армения - Босния и Герцеговина 4:2

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар (авт.) - Джеко, 13 Гояк, 70