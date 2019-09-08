Экс-футболист "Шахтера" сделал дубль в отборе Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Армяне вышли вперед уже на 3-й минуте встречи. Ворота боснийцев после передачи Тиграна Барсегяна поразил Генрих Мхитарян. Через 10 минут Эдин Джеко с паса Амера Гояка восстановил равновесие.
На 66-й минуте Мхитарян второй раз вывел свою команду вперед. Ассистировал ему Оганес Амбарцумян. Через 4 минуты счет снова стал равным. После паса Сеад Колашинаца забил Гояк. Однако на 77-й минуте Амбарцумян принес победу Армении. Результативная передача на счету Мхитаряна.
Точка в матче была поставлена на 90+5-й минуте. Хавбек гостей Стипе Лончар поразил собственные ворота.
Армения победила Боснию и Герцеговину со счетом 4:2, набрала 9 очков и идет в турнирной таблице третьей. Лидирует в группе J Италия, в активе которой 15 очков, Финляндия имеет 12 баллов, Босния и Герцеговина - 7, Греция - 4, Лихтенштейн не набрал ни одного пункта.
Отборочный турнир Евро-2020
6-й тур
Группа J
Армения - Босния и Герцеговина 4:2
Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лончар (авт.) - Джеко, 13 Гояк, 70
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3:0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B.
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
- Стало известно, сколько очков осталось набрать сборной Украины по футболу, чтобы гарантировать себе место в финальной части Евро-2020.
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