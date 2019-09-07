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Espreso.tvОбществоВозможно, первый гигантский шаг к миру, - Трамп об освобождении украинских пленников Кремля

Возможно, первый гигантский шаг к миру, - Трамп об освобождении украинских пленников Кремля


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвал обмен заключенными между Украиной и Россией гигантским шагом к миру

Об этом Трамп написал в twitter.

"Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" - написал Трамп.

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