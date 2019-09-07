Возможно, первый гигантский шаг к миру, - Трамп об освобождении украинских пленников Кремля
7 сентября, 2019, 17:45
Президент США Дональд Трамп назвал обмен заключенными между Украиной и Россией гигантским шагом к миру
Об этом Трамп написал в twitter.
"Россия и Украина обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!" - написал Трамп.
Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019
- Напомним, президент Европейского Совета Дональд Туск приветствовал освобождение Олега Сенцова и украинских моряков и призвал Россию отпустить всех политзаключенных.
- Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина