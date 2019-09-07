СМИ обнародовали личные данные граждан Украины, которых выдали вместе с российскими террористами и шпионами

7 сентября, 2019, 13:11

В рамках сегодняшнего масштабного обмена Украина выдала России 35 человек

Об этом рассказывает Епресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .

По данным источников издания, близких к процессу обмена, "в списках россиян - 33 человека, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне раньше".

Из них граждан РФ - 12 человек. Остальные - граждане Украины или те, кто имеет двойное гражданство.