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Espreso.tvОбществоСМИ обнародовали личные данные граждан Украины, которых выдали вместе с российскими террористами и шпионами

СМИ обнародовали личные данные граждан Украины, которых выдали вместе с российскими террористами и шпионами

иллюстративное
фото: dpsu.gov.ua
В рамках сегодняшнего масштабного обмена Украина выдала России 35 человек

Об этом рассказывает Епресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .

По данным источников издания, близких к процессу обмена, "в списках россиян - 33 человека, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне раньше".

Из них граждан РФ - 12 человек. Остальные - граждане Украины или те, кто имеет двойное гражданство.

  1. Владимир Цемах
  2. Кирилл Вышинский
  3. Виктор Агеев, 13.09.1995
  4. Александр Баранов, 11.08.1983
  5. Аслан Басханов, 06.04.1966
  6. Елена Бобовая, 26.04.1972
  7. Андрей Васьковский, 25.12.1991
  8. Руслан Гаджиев, 10.02.1973
  9. Владимир Галич, 18.01.1948
  10. Сергей Гнатьев, 13.04.1988
  11. Анна Дубенко, 18.08.1982
  12. Станислав Ежов, 22.06.1978
  13. Аркадий Жидких, 19.11.1967
  14. Игорь Кимаковский, 28.04.1972
  15. Ольга Ковалис, 07.08.1968
  16. Сергей Коверник, 16.02.1978
  17. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
  18. Андрей Костенко, 18.09.1984
  19. Алексей Лазаренко, 13.10.1985
  20. Сергей Лазарев, 07.05.1957
  21. Юрий Ломако, 04.02.1961
  22. Петр Мельничук, 12.07.1972
  23. Евгений Мефедов, 22.05.1983
  24. Максим Одинцов, 25.04.1983
  25. Юлия Просолова, 13.07.1988
  26. Александр Ракущин, 19.03.1963
  27. Антонина Родионова, 06.09.1969
  28. Александр Саттаров, 28.12.1980
  29. Алексей Седиков, 10.10.1979
  30. Тарас Синичак, 24.06.1977
  31. Александр Тарасенко, 10.07.1970
  32. Андрей Третьяков, 18.10.1973
  33. Виктор Федоров, 18.07.1969
  34. Денис Хитров, 28.04.1977
  35. Павел Черных, 04.08.1975.

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