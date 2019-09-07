СМИ обнародовали личные данные граждан Украины, которых выдали вместе с российскими террористами и шпионами
7 сентября, 2019, 13:11
В рамках сегодняшнего масштабного обмена Украина выдала России 35 человек
Об этом рассказывает Епресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .
По данным источников издания, близких к процессу обмена, "в списках россиян - 33 человека, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, один был передан российской стороне раньше".
Из них граждан РФ - 12 человек. Остальные - граждане Украины или те, кто имеет двойное гражданство.
- Владимир Цемах
- Кирилл Вышинский
- Виктор Агеев, 13.09.1995
- Александр Баранов, 11.08.1983
- Аслан Басханов, 06.04.1966
- Елена Бобовая, 26.04.1972
- Андрей Васьковский, 25.12.1991
- Руслан Гаджиев, 10.02.1973
- Владимир Галич, 18.01.1948
- Сергей Гнатьев, 13.04.1988
- Анна Дубенко, 18.08.1982
- Станислав Ежов, 22.06.1978
- Аркадий Жидких, 19.11.1967
- Игорь Кимаковский, 28.04.1972
- Ольга Ковалис, 07.08.1968
- Сергей Коверник, 16.02.1978
- Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
- Андрей Костенко, 18.09.1984
- Алексей Лазаренко, 13.10.1985
- Сергей Лазарев, 07.05.1957
- Юрий Ломако, 04.02.1961
- Петр Мельничук, 12.07.1972
- Евгений Мефедов, 22.05.1983
- Максим Одинцов, 25.04.1983
- Юлия Просолова, 13.07.1988
- Александр Ракущин, 19.03.1963
- Антонина Родионова, 06.09.1969
- Александр Саттаров, 28.12.1980
- Алексей Седиков, 10.10.1979
- Тарас Синичак, 24.06.1977
- Александр Тарасенко, 10.07.1970
- Андрей Третьяков, 18.10.1973
- Виктор Федоров, 18.07.1969
- Денис Хитров, 28.04.1977
- Павел Черных, 04.08.1975.
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