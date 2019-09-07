С освобождением Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением, - Туск

7 сентября, 2019, 17:17

Президент Европейского Совета Дональд Туск приветствовал освобождение Олега Сенцова и украинских моряков и призвал Россию отпустить всех политзаключенных

Об этом Туск сообщил в twitter.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.