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Espreso.tvОбществоС освобождением Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением, - Туск

С освобождением Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением, - Туск


фото: twitter
Президент Европейского Совета Дональд Туск приветствовал освобождение Олега Сенцова и украинских моряков и призвал Россию отпустить всех политзаключенных

Об этом Туск сообщил в twitter.

"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.

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