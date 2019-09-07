С освобождением Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением, - Туск
7 сентября, 2019, 17:17
Президент Европейского Совета Дональд Туск приветствовал освобождение Олега Сенцова и украинских моряков и призвал Россию отпустить всех политзаключенных
Об этом Туск сообщил в twitter.
"Наконец-то! С освобождением Олега Сенцова и украинских моряков я вздохнул с облегчением. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал Туск.
Наконец-то! Освобождение Олега # Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины https://t.co/qp5HpRQEDE- Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019
- Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
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