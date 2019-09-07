 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз аэропортов Киева и Москвы одновременно вылетели самолеты с пленными

Из аэропортов Киева и Москвы одновременно вылетели самолеты с пленными

Около 12:20 в субботу, 7 сентября 2019 года, с российского аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполь" вылетели самолеты с заключенными, которых подготовили для обмена

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В частности, из "Борисполя" вылетел Ан-148 с заключенными россиянами, а во "Внуково" пошел на взлет Ту-204 специального отряда "Россия" с заключенными украинцами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

7 сентября, 2019 суббота

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать