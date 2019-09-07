Из аэропортов Киева и Москвы одновременно вылетели самолеты с пленными
7 сентября, 2019, 12:28
Около 12:20 в субботу, 7 сентября 2019 года, с российского аэропорта "Внуково" и украинского "Борисполь" вылетели самолеты с заключенными, которых подготовили для обмена
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В частности, из "Борисполя" вылетел Ан-148 с заключенными россиянами, а во "Внуково" пошел на взлет Ту-204 специального отряда "Россия" с заключенными украинцами.
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