Украина медлила с передачей Цемаха, чтобы его допросили по делу MH17, - МИД Нидерландов

7 сентября, 2019, 21:15

Украина откладывала передачу боевика Владимира Цемаха, чтобы его могли допросить следователи по делу о сбивании самолета MH17

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в письме в парламент Нидерландов, сообщает "Укринформ" .

"Власти Украины пообещали отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность допросить Цемаха. Это произошло", - написал Блок.

По его словам, правительство Нидерландов на самом высоком уровне несколько раз провело переговоры с украинской стороной, стараясь не допустить передачи Цемаха. Однако Россия настаивала на его передаче. Поэтому правительство Нидерландов в очередной раз отмечает, что Россия также обязана сотрудничать на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2166.

"Цемах является человеком, представляющим серьезный интерес для расследования дела MH17, и мы хотели бы, чтобы он был доступен, чтобы мы могли задавать ему вопросы", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.

По его словам, пока Цемах находился в Украине, он был доступен, а теперь есть сомнения, что после обмена будет возможность с ним контактировать.