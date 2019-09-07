Украина медлила с передачей Цемаха, чтобы его допросили по делу MH17, - МИД Нидерландов
Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в письме в парламент Нидерландов, сообщает "Укринформ" .
"Власти Украины пообещали отложить обмен на некоторое время, чтобы дать возможность допросить Цемаха. Это произошло", - написал Блок.
По его словам, правительство Нидерландов на самом высоком уровне несколько раз провело переговоры с украинской стороной, стараясь не допустить передачи Цемаха. Однако Россия настаивала на его передаче. Поэтому правительство Нидерландов в очередной раз отмечает, что Россия также обязана сотрудничать на основании резолюции Совета Безопасности ООН 2166.
"Цемах является человеком, представляющим серьезный интерес для расследования дела MH17, и мы хотели бы, чтобы он был доступен, чтобы мы могли задавать ему вопросы", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.
По его словам, пока Цемах находился в Украине, он был доступен, а теперь есть сомнения, что после обмена будет возможность с ним контактировать.
- 7 сентября Владимир Зеленский заявил, что боевика террористической организации "ДНР" Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле сбивания российскими военными самолета рейса MH17 над Донбассом, перед отправкой в Россию допросили по просьбе стран Европы.
- Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать подозреваемого по делу МН17 Владимира Цемаха.
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