Зеленский заверил, что перед отправкой в Россию Цемаха допросили
7 сентября, 2019, 15:01
Боевик террористической организации "ДНР" Владимир Цемах, который является фигурантом в деле сбивания российскими военными самолета рейса MH17 над Донбассом, перед отправкой в Россию был допрошен по просьбе стран Европы
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября 2019 года, во время брифинга после встречи возвращенных в Украину украинских пленных, передает Еспресо.TV .
"Допросили и не только перед возвращением. Я не называть фамилий европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, о чем нас попросили", - отметил президент.
По его словам, он, со своей стороны, "боялся, что из-за этого может сорваться обмен".
"Это было сложно", - добавил Зеленский.
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