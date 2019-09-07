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Espreso.tvМирНидерланды просят Россию выдать Цемаха

Нидерланды просят Россию выдать Цемаха


фото: radiosvoboda.org
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать подозреваемого по делу МН17 Владимира Цемаха

Об этом со ссылкой на телеканал NOS сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого Цемаха в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - пишет NOS, ссылаясь на письмо нидерландского чиновника родным и близким погибших в трагедии.

В материале также говорится о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха в Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.

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