Нидерланды просят Россию выдать Цемаха
7 сентября, 2019, 19:40
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию передать подозреваемого по делу МН17 Владимира Цемаха
Об этом со ссылкой на телеканал NOS сообщает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого Цемаха в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции", - пишет NOS, ссылаясь на письмо нидерландского чиновника родным и близким погибших в трагедии.
В материале также говорится о том, что следователи прокуратуры Нидерландов уже допросили подозреваемого MH17 Цемаха в Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключенными с Россией.
- 7 сентября Владимир Зеленский заявил, что боевика террористической организации "ДНР" Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле сбивания российскими военными самолета рейса MH17 над Донбассом, перед отправкой в Россию были допрошены по просьбе стран Европы.
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