Освобожденный из российского плена Клых находится в реанимации

7 сентября, 2019, 18:33

Освобожденый из российского плена украинский политзаключенный Станислав Клых после медобследования был направлен в реанимацию

Об этом заявила Ольга Афанасьева, мать освобожденного из РФ в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая находилась в "Феофании", сообщает УНИАН.

11 пленников после освобождения и прибытия в Борисполь повезли в больницу: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Сенцов от госпитализации отказался и сказал, что чувствует себя хорошо, а вот Клых - в плохом состоянии.

"Состояние у Стаса очень плохое, о других пока не знаю", - рассказала Афанасьева.

По ее словам, Клых был направлен в реанимационное отделение. Кольченко и Панова разместили в палатах ЛОР-отделения.