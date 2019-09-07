Освобожденный из российского плена Клых находится в реанимации
Об этом заявила Ольга Афанасьева, мать освобожденного из РФ в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая находилась в "Феофании", сообщает УНИАН.
11 пленников после освобождения и прибытия в Борисполь повезли в больницу: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.
Сенцов от госпитализации отказался и сказал, что чувствует себя хорошо, а вот Клых - в плохом состоянии.
"Состояние у Стаса очень плохое, о других пока не знаю", - рассказала Афанасьева.
По ее словам, Клых был направлен в реанимационное отделение. Кольченко и Панова разместили в палатах ЛОР-отделения.
- Напомним, освобожденный из российского плена журналист Роман Сущенко поблагодарил Владимира Зеленского и Петра Порошенко за возвращение украинских политзаключенных.
- Крымский активист Владимир Балух рассказал о последних неделях в российской тюрьме перед возвращением в Украину
- Павел Гриб также заявил, что перед сегодняшним обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
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