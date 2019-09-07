Я три недели жил надеждой на обмен, - Балух по возвращении в Украину
7 сентября, 2019, 16:31
Крымский активист Владимир Балух рассказал о последних неделях в российской тюрьме перед возвращением в Украину
Об этом он заявил в аэропорту "Борисполь", сообщают "Крым.Реалии" .
По словам Балуха, в Москве его пытались заставить написать прошение о помиловании, но он отказался.
"В "Лефортово" я был три недели, не более, с 16 августа. После того как приходил консул в то четверг, то тогда уже понял. Меня, когда привезли в "Лефортово", то в первую очередь хотели заставить, чтобы я написал "помилование". Я отказался. Они сказали: "Ну Вы же понимаете - это формальности, и без вас это сделаем. Я сказал: "Пожалуйста, карты вам в руки". Я три недели жил надеждой на обмен", - сказал Балух.
- Напомним, Павел Гриб также заявил, что перед сегодняшним обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
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