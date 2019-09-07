Я три недели жил надеждой на обмен, - Балух по возвращении в Украину

7 сентября, 2019, 16:31

Крымский активист Владимир Балух рассказал о последних неделях в российской тюрьме перед возвращением в Украину

Об этом он заявил в аэропорту "Борисполь", сообщают "Крым.Реалии" .

По словам Балуха, в Москве его пытались заставить написать прошение о помиловании, но он отказался.

"В "Лефортово" я был три недели, не более, с 16 августа. После того как приходил консул в то четверг, то тогда уже понял. Меня, когда привезли в "Лефортово", то в первую очередь хотели заставить, чтобы я написал "помилование". Я отказался. Они сказали: "Ну Вы же понимаете - это формальности, и без вас это сделаем. Я сказал: "Пожалуйста, карты вам в руки". Я три недели жил надеждой на обмен", - сказал Балух.