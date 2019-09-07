Призываю Зеленского вернуть еще 100 украинским семьям родителей, мужей, сыновей, братьев и внуков, - Сущенко

7 сентября, 2019, 17:33

Освобожденный из российского плена журналист Роман Сущенко поблагодарил Владимира Зеленского и Петра Порошенко за возвращение украинских политзаключенных

Об этом Сущенко заявил в аэропорту "Борисполь", сообщает "Укринформ".

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который, не поступившись интересами Украины, нашел нужные слова, веские аргументы и убедил лидера части россиян в целесообразности пойти навстречу и совершить это акт гуманизма. Я благодарю и президента Украины Порошенко за то, что он начал этот переговорный процесс, объединил мировое и европейское сообщества и в течение трех лет поддерживал мою семью", - сказал Сущенко.

В то же время, журналист призвал Владимира Зеленского вернуть еще более 100 семьям их отцов, мужей, сыновей, братьев и внуков.

"Я хотел бы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей. Это неоспоримый исторический факт. Вместе с тем его сегодня слушают, видят и слышат, ему верят еще почти 100 страдающих украинских семей. Я призываю его продолжить этот успех и вернуть украинским семьям их отцов, мужей, сыновей, братьев и внуков", - подчеркнул Сущенко.