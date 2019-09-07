Призываю Зеленского вернуть еще 100 украинским семьям родителей, мужей, сыновей, братьев и внуков, - Сущенко
Об этом Сущенко заявил в аэропорту "Борисполь", сообщает "Укринформ".
"Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который, не поступившись интересами Украины, нашел нужные слова, веские аргументы и убедил лидера части россиян в целесообразности пойти навстречу и совершить это акт гуманизма. Я благодарю и президента Украины Порошенко за то, что он начал этот переговорный процесс, объединил мировое и европейское сообщества и в течение трех лет поддерживал мою семью", - сказал Сущенко.
В то же время, журналист призвал Владимира Зеленского вернуть еще более 100 семьям их отцов, мужей, сыновей, братьев и внуков.
"Я хотел бы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей. Это неоспоримый исторический факт. Вместе с тем его сегодня слушают, видят и слышат, ему верят еще почти 100 страдающих украинских семей. Я призываю его продолжить этот успех и вернуть украинским семьям их отцов, мужей, сыновей, братьев и внуков", - подчеркнул Сущенко.
- Крымский активист Владимир Балух рассказал о последних неделях в российской тюрьме перед возвращением в Украину
- Павел Гриб также заявил, что перед сегодняшним обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборационисты из Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень