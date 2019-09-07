Перед обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании

7 сентября, 2019, 14:38

Перед сегодняшним обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании

Об этом в субботу, 7 сентября 2019, рассказал освобожден пленный Павел Гриб, передает Еспресо.TV.

Но, по его словам, такие просьбы писали не все.

"Ничего там ни готовили (к обмену - ред.). Приехали в Лефортово и говорят - давай писать о помиловании. От меня хотели техническую бумагу. Кто-то писал, кто-то не писал. Кольченко говорил - написал. Это уже такое дело, кто пишет, а кто не пишет. Это технические документы ... я не писал ничего, сказал не буду, и все ", - заявил Гриб.