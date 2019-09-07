Перед обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании
7 сентября, 2019, 14:38
Перед сегодняшним обменом украинских политзаключенных заставляли писать прошение о помиловании
Об этом в субботу, 7 сентября 2019, рассказал освобожден пленный Павел Гриб, передает Еспресо.TV.
Но, по его словам, такие просьбы писали не все.
"Ничего там ни готовили (к обмену - ред.). Приехали в Лефортово и говорят - давай писать о помиловании. От меня хотели техническую бумагу. Кто-то писал, кто-то не писал. Кольченко говорил - написал. Это уже такое дело, кто пишет, а кто не пишет. Это технические документы ... я не писал ничего, сказал не буду, и все ", - заявил Гриб.
- Сегодня между Украиной и Россией происходит большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали" .
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции