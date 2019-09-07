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Espreso.tvОбществоДенисова назвала количество украинских пленников, которые остаются в России

Денисова назвала количество украинских пленников, которые остаются в России


фото: ukrinform.ua
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинских пленников

Об этом сообщает "Громадське" .

По словам Денисовой, на территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 украинских.

Она отметила, что украинская власть работает над освобождением всех украинцев. Денисова рассказала, что все освобожденные сегодня украинцы пройдут обследование в медицинских учреждениях.

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