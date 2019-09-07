Денисова назвала количество украинских пленников, которые остаются в России
7 сентября, 2019, 17:07
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинских пленников
Об этом сообщает "Громадське" .
По словам Денисовой, на территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 украинских.
Она отметила, что украинская власть работает над освобождением всех украинцев. Денисова рассказала, что все освобожденные сегодня украинцы пройдут обследование в медицинских учреждениях.
- В СБУ сообщили, что на временно оккупированной русскими территории Донбасса в плену остаются 227 украинцев.
- Сегодня между Украиной и Россией состоялся большой обмен военнопленными в формате "35 на 35".
- Вместе с 12 российскими террористами и шпионами в Москву вылетели 23 коллаборациониста из Украины .
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что он и Путин сделали "все, что пообещали".
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень