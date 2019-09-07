В плену на Донбассе остаются 227 украинцев, - СБУ

7 сентября, 2019, 15:14

На временно оккупированной россиянами территории Донбасса в плену остаются 227 украинцев

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в facebook.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности Украины отметили, что с первых дней российской агрессии включились в процесс освобождения украинский. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким с РФ с временно оккупированных территорий вернулось 3280 граждан Украины.