 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ плену на Донбассе остаются 227 украинцев, - СБУ

В плену на Донбассе остаются 227 украинцев, - СБУ


фото: facebook
На временно оккупированной россиянами территории Донбасса в плену остаются 227 украинцев

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в facebook.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности Украины отметили, что с первых дней российской агрессии включились в процесс освобождения украинский. С 2014 года, благодаря СБУ, к родным и близким с РФ с временно оккупированных территорий вернулось 3280 граждан Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

7 сентября, 2019 суббота

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать