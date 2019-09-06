В Украине может пройти финал чемпионата мира по футболу

6 сентября, 2019, 17:46

УАФ подала заявку на проведение юниорского чемпионата мира по футболу, который должен состояться через 3-4 года

Об этом сообщает football.ua.

Недавно с рабочим визитом в Украину прибыл президент УЕФА Александр Чеферин. На встрече с главой УАФ Андреем Павелко, словенец обсудил ряд вопросов, в частности проведение юниорского чемпионата мира по футболу.

"Мы не можем просить ФИФА о месте проведения турниров, но мы можем повлиять голосами. Это было бы логично, так как в Украине яркая молодежь. Считаю, что стадионы, которые вы построили, должны принимать такие события", - заявил Чеферин.

Андрей Павелко призвал всех членов УЕФА поддержать Украину, как хозяина для юниорского ЧМ.

"После победы команды Александра Петракова на чемпионате мира U-20, мы просить поддержки всех членов УЕФА, которые входят в совет ФИФА, чтобы поддержали нашу заявку. Хотим, чтобы организация рассмотрела возможность проведения мирового первенства среди юниоров в Украине", - заявил Павелко.

В конце 2018 года Харьков подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году.