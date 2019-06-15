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Espreso.tvСпортУкраина победила Южную Корею и стала чемпионом мира по футболу

Украина победила Южную Корею и стала чемпионом мира по футболу


фото: REUTERS
Сборная Украины победила Южную Корею в финальном матче молодежного чемпионата мира по футболу и завоевала золотые медали

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпиона мира U-20 в Польше

Украина - Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 - Ли Канг Ин, 5 (пен.)

В Лодзи сборная Украины неудачно начала финальный матч против Южной Кореи и пропустила с пенальти уже на 5-й минуте. Одиннадцатиметровый реализовал Ли Канг Ин.

Команда Александра Петракова сравняла счет на 34-й минуте - после розыгрыша штрафного Владислав Супряга отметился точным ударом в угол с границ штрафной.

Сборная Украины вышла вперед на 52-й минуте - выход один на один реализовал Супряга, оформивший дубль.

Окончательно вопрос о победителе на 89-й минуте снял Георгий Цитаишвили.

Украина победила Южную Корею 3:1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.

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