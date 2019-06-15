Украина победила Южную Корею и стала чемпионом мира по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпиона мира U-20 в Польше
Украина - Южная Корея 3:1
Голы: Супряга, 34, 52, Цитаишвили, 89 - Ли Канг Ин, 5 (пен.)
В Лодзи сборная Украины неудачно начала финальный матч против Южной Кореи и пропустила с пенальти уже на 5-й минуте. Одиннадцатиметровый реализовал Ли Канг Ин.
Команда Александра Петракова сравняла счет на 34-й минуте - после розыгрыша штрафного Владислав Супряга отметился точным ударом в угол с границ штрафной.
Сборная Украины вышла вперед на 52-й минуте - выход один на один реализовал Супряга, оформивший дубль.
Окончательно вопрос о победителе на 89-й минуте снял Георгий Цитаишвили.
Украина победила Южную Корею 3:1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.
- Напомним, 3 июня молодежная сборная Украины по футболу победила Панаму и вышла в 1/4 финала чемпионата мира U-20.
- 11 июня сборная Украины U-20 победила Италию в полуфинальном поединке чемпионата мира-2019 и вышла в финал турнира .
- 14 июня показали видео, как сборная Украины готовится к финалу ЧМ-2019.
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