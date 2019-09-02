FIFA объявили список футболистов, претендующих на звание кращогo игрока года

2 сентября, 2019, 14:39

В список претендентов номинации "Золотой мяч" попали Лионель Месси, Вирджел ван Дейк и Криштиану Роналду

Об этом сообщает официальный сайт организации .

23 сентября в итальянском Милане состоится вручение награды "лучшего игрока года FIFA", за звание лучшего поборются тройка претендентов: Лионель Месси из "Барселоны", Вирджел ван Дейк с "Ливерпуля" и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Звание "Игрок года ФИФА" вручается с 1991 года. С 2010 по 2015 год лучшему футболисту вручалась награда "Золотой мяч", созданная в результате объединения наград "Игрок года ФИФА" и "Золотой мяч (France Football)". В 2016 году ФИФА и французское издание прекратили сотрудничество, и награды за 2016 год вновь начали вручаться отдельно.

В 2018 году победу в номинации получил полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, прервав 10-летнюю гегемонию Роналду и Месси.