ФИФА назвала лучших футболистов сборной Украины на победном чемпионате мира

20 июня, 2019, 10:21

Международная федерация футбола выделила 5 лучших футболистов сборной Украины U-20 на победном чемпионате мира в Польше

Об этом говорится в материале на сайте ФИФА .

Признание получили голкипер Андрей Лунин, полузащитник Сергей Булеца, защитник Ефим Конопля, а также нападающие Даниил Сикан и Владислав Супряга. Вклад каждого из них был кратко описан.

Лунин: "Пропустил всего 4 гола на турнире и показал, почему" Реал "подписал его в 2018 году".

Булеца: "Владелец" Серебряного мяча ", влиятельная 10-ка, участвовал практически во всех атаках Украины, трижды забив и сделав две голевые передачи".

Конопля: "Впечатляющий правый защитник продемонстрировал, насколько он был полезен на обеих половинах поля, демонстрируя отличные оборонительные действия. Но также добился отличных результатов в атаке, сделав 4 голевые пасы, включая один в финале".

Сикан: "Нападающий показал, насколько он был безжалостным финишером почти каждый раз, когда его выпускали, в общей сложности четыре раза отличился на ЧМ".

Супряга: "Пробыв весь турнир на замене, он в полной мере воспользовался своим первым выходом в старте, забив решающие мячи в финале".