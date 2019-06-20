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Espreso.tvСпортФИФА назвала лучших футболистов сборной Украины на победном чемпионате мира

ФИФА назвала лучших футболистов сборной Украины на победном чемпионате мира


фото: Reuters
Международная федерация футбола выделила 5 лучших футболистов сборной Украины U-20 на победном чемпионате мира в Польше

Об этом говорится в материале на сайте ФИФА .

Признание получили голкипер Андрей Лунин, полузащитник Сергей Булеца, защитник Ефим Конопля, а также нападающие Даниил Сикан и Владислав Супряга. Вклад каждого из них был кратко описан.

Лунин: "Пропустил всего 4 гола на турнире и показал, почему" Реал "подписал его в 2018 году".

Булеца: "Владелец" Серебряного мяча ", влиятельная 10-ка, участвовал практически во всех атаках Украины, трижды забив и сделав две голевые передачи".

Конопля: "Впечатляющий правый защитник продемонстрировал, насколько он был полезен на обеих половинах поля, демонстрируя отличные оборонительные действия. Но также добился отличных результатов в атаке, сделав 4 голевые пасы, включая один в финале".

Сикан: "Нападающий показал, насколько он был безжалостным финишером почти каждый раз, когда его выпускали, в общей сложности четыре раза отличился на ЧМ".

Супряга: "Пробыв весь турнир на замене, он в полной мере воспользовался своим первым выходом в старте, забив решающие мячи в финале".

  • Напомним, 19 июня стало известно, что "Шахтер" собирается отправить в аренду в "Десны" чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Ефима Коноплю .
  • 18 июня сообщили, что чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили может перейти в турецкий "Бешикташ" .

 

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