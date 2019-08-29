УЕФА назвали лучшего игрока года
29 августа, 2019, 20:19
Звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил Вирджел ван Дейк
Об этом сообщает UEFA.
Сегодня, 29 августа, в Монако, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялось вручение награды за звание лучшего футболиста года. Главных претендентов было трое, среди них Лионель Месси ( "Барселона"), Криштиану Роналду ( "Ювентус) и Вирджел ван Дейк (" Ливерпуль ").
- Лучший футболист года - Вирджел ван Дейк ( "Ливерпуль").
- Лучший голкипер - Бекер Алисон ( "Ливерпуль").
- Лучший защитник - Вирджел ван Дейк ( "Ливерпуль").
- Лучший полузащитник - Фрэнк де Йонг ( "Аякс"/"Барселона").
- Лучший форвард - Лионель Месси ( "Барселона").
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
Читайте также
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-