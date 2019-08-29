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Espreso.tvСпортУЕФА назвали лучшего игрока года

УЕФА назвали лучшего игрока года


фото: UEFA
Звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил Вирджел ван Дейк

Об этом сообщает UEFA.

Сегодня, 29 августа, в Монако, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялось вручение награды за звание лучшего футболиста года. Главных претендентов было трое, среди них Лионель Месси ( "Барселона"), Криштиану Роналду ( "Ювентус) и Вирджел ван Дейк (" Ливерпуль ").

  • Лучший футболист года - Вирджел ван Дейк ( "Ливерпуль").
  • Лучший голкипер - Бекер Алисон ( "Ливерпуль").
  • Лучший защитник - Вирджел ван Дейк ( "Ливерпуль").
  • Лучший полузащитник - Фрэнк де Йонг ( "Аякс"/"Барселона").
  • Лучший форвард - Лионель Месси ( "Барселона").
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