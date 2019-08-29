УЕФА назвали лучшего игрока года

29 августа, 2019, 20:19

Звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил Вирджел ван Дейк

Об этом сообщает UEFA.

Сегодня, 29 августа, в Монако, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялось вручение награды за звание лучшего футболиста года. Главных претендентов было трое, среди них Лионель Месси ( "Барселона"), Криштиану Роналду ( "Ювентус) и Вирджел ван Дейк (" Ливерпуль ").