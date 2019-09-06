В Bellingcat назвали возможную причину освобождения Цемаха

6 сентября, 2019, 16:02

Освобождение Владимира Цемаха, которого считают свидетелем по делу о катастрофе MH17, стало возможным, так как у Совместной следственной группы (JIT) достаточно доказательств причастности России

Об этом в интервью "Настоящему времени" заявил расследователь Bellingcat Христо Гвоздев.

По его словам, решение об освобождении Цемаха было неожиданным, однако еще неделю назад было известно, что Россия требовала включить его в списки на обмен пленными, угрожая вообще сорвать обмен по формуле "35 на 35". Он также отметил, что Украина и JIT могли согласиться на освобождение Цемаха, потому что у официального следствия достаточно доказательств причастности России к катастрофе MH17.

"С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных улик, доказывающих причастность России, что для суда это ничего не изменит", - добавил Гвоздев.

Он также выразил уверенность в том, что Украине следует поделиться с международным следствием деталями переговоров по обмену. По его мнению, ультиматум России о выдаче Цемаха станет веским доказательством его причастности к катастрофе MH17.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемах, но его освобождение это усложняет .

МИД Нидерландов, комментируя освобождение Цемаха, заметил, что новости из Киева вызывают много вопросов.