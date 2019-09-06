СБУ: при задержании Цемаха ни один сотрудник ведомства не погиб

6 сентября, 2019, 13:06

В СБУ опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб работник СБУ

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает BBC Украина.

"Ни один сотрудник СБУ не погиб", - ответила она на вопрос о комментарии по поводу распространенной в СМИ информации о потерях Службы безопасности в спецоперации по Цемаху.

Однако потери в ней могли понести другие силовики, в частности Силы спецопераций, предполагает издание, обратившись к ним с соответствующим комментарием.

Однако на момент публикации ответ не был получен.

Кроме того, издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники пишет о том, что во время операции по Цемаху "погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен".

По данным издания, погибший имел позывной "Кол".

"На обратном подорвались в серой зоне", - цитирует Obozrevatel свой источник, и добавляет, что операция разведки действительно была общей с СБУ.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемах под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождения это усложняет .

МИД Нидерландов, комментируя освобождение Цемаха, отметило, что новости из Киева вызывают много вопросов.