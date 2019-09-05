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Espreso.tvОбщество"Цемах - животное, которое убивало украинских солдат": активист Данилюк назвал освобождение российского наемника изменой

"Цемах - животное, которое убивало украинских солдат": активист Данилюк назвал освобождение российского наемника изменой

Координатор общественного движения "Спільна справа" Александр Данилюк считает освобождение экс-начальника ПВО бригады наемников РФ, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, безусловной изменой

Об этом Александр Данилюк написал в своем Facebook.

"О Цемахе. Не знаю, насколько он ключевой или не ключевой свидетель, но он - животное, которое убивало украинских солдат, и освобождение которого - безусловная стопроцентная измена", - отметил Данилюк.

  • В конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
  • Ранее СМИ сообщали, что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха. 9 августа стало известно, что Цемаха включили в список на обмен пленными
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи
  • Прокурор Олег Пересада говорит, что Цемах вернется на оккупированный Донбасс
  • Прокурор также заявлял, что освобождение подозреваемого под личное обязательство может представлять угрозу жизни Цемаха
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