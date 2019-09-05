"Цемах - животное, которое убивало украинских солдат": активист Данилюк назвал освобождение российского наемника изменой

5 сентября, 2019, 16:11

Координатор общественного движения "Спільна справа" Александр Данилюк считает освобождение экс-начальника ПВО бригады наемников РФ, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, безусловной изменой