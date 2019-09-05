"Не исключено, что он убежит": прокурор говорит, что Цемах вернется на оккупированный Донбасс

5 сентября, 2019, 14:11

Террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к сбиванию малайзийского "Боинга" рейса MH17 над Донбассом, вернется на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации

Об этом сообщил прокурор Олег Пересада "Громадскому" .

"Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники", - отметил прокурор.

На вопрос, может ли Украина выдать России Цемаха в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: "Вопрос обмена политический, не в моей компетенции".