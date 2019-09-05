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Espreso.tvОбщество"Не исключено, что он убежит": прокурор говорит, что Цемах вернется на оккупированный Донбасс

"Не исключено, что он убежит": прокурор говорит, что Цемах вернется на оккупированный Донбасс


фото: censor.net
Террорист "ДНР" Владимир Цемах, которого подозревают в причастности к сбиванию малайзийского "Боинга" рейса MH17 над Донбассом, вернется на неподконтрольную Украине территорию по месту регистрации

Об этом сообщил прокурор Олег Пересада "Громадскому" .

"Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники", - отметил прокурор.

На вопрос, может ли Украина выдать России Цемаха в рамках обмена заключенных, прокурор ответил: "Вопрос обмена политический, не в моей компетенции".

  • Прокурор Пересада также заявлял, что освобождение подозреваемого под личное обязательство может представлять угрозу жизни Цемаха
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи
  • Ранее СМИ сообщали, что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха. 9 августа стало известно, что Цемаха включили в список на обмен пленными
  • В конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

 

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