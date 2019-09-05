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Espreso.tvОбществоДело Цемаха: прокурор заявил об угрозе жизни подозреваемого

Дело Цемаха: прокурор заявил об угрозе жизни подозреваемого


фото: rfe
Прокурор по делу террориста "ДНР", фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха Олег Пересада считает, что освобождение подозреваемого под личное обязательство может представлять угрозу жизни Цемаха
Об этом он сказал после завершения судебного разбирательства, сообщает Еспресо.TV.

"Да, это мое мнение. Действительно, может быть угроза, поскольку достаточно много внимания господину Цемаху уделяется, особенно в контексте расследования сбивания "Боинга" Малайзийских авиалиний. И, как я отмечал судьи, он является важным элементом установления истины в этом производстве. И мы понимаем, что наш северный сосед достаточно жестко обращается с опасными для себя лицами ", - заявил прокурор.

Он также отметил, что теперь при жизни Цемаха "будет отвечать сам господин Цемах", и добавил, что подозреваемый сейчас обязан появляться на последующие судебные заседания, однако "никто не дает гарантии, что он будет появляться".

"Я не могу комментировать вопрос обмена, поскольку ко мне как к руководителю группы прокуроров в уголовном производстве в отношении господина Цемаха никакой официальной информации о его обмен не поступало", - сказал прокурор в ответ на вопрос журналистов, готовят ли Цемаха к обмену.

Напомним, в четверг, 5 сентября, Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему "командиру ПВО" города Снежное, свидетелю по делу МН17 Цемаху с содержания под стражей на личное обязательство.

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