Дело "Мотор Сич": СБУ расследует возможные диверсии и госизмену на предприятии

4 сентября, 2019, 21:29

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич"

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода .

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ст., Ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставления представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", - говорится в документе.

Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины заявила, что компания "Мотор Сич" 2 года финансировала "ДНР". Предприятие оспорило эту информацию.