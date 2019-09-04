 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело "Мотор Сич": СБУ расследует возможные диверсии и госизмену на предприятии

Дело "Мотор Сич": СБУ расследует возможные диверсии и госизмену на предприятии

Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Сич"

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода .

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ст., Ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставления представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", - говорится в документе.

Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины заявила, что компания "Мотор Сич" 2 года финансировала "ДНР". Предприятие оспорило эту информацию.

  • The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон якобы пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать