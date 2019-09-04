Дело "Мотор Сич": СБУ расследует возможные диверсии и госизмену на предприятии
Об этом пресс-служба СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода .
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ст., Ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставления представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", - говорится в документе.
Напомним, 19 июля Служба безопасности Украины заявила, что компания "Мотор Сич" 2 года финансировала "ДНР". Предприятие оспорило эту информацию.
- The Wall Street Journal сообщило, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон якобы пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
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