"Мотор Сич" опровергло заявление СБУ об уплате средств в "ДНР"

19 июля, 2019, 21:37

На предприятии "Мотор Сич" отрицают заявление Службы безопасности Украины, которая обвинила компанию в уплате средств в бюджет "ДНР"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы платили и платим налоги только в государственный бюджет Украины, только на территории Украины. Мы на территории, неподконтрольной Украины, налоги не платили и не платим", - заявил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш.

Ранее проект Bihus.Info в своем расследовании сообщал, что запорожское предприятие "Мотор Сич" поставляет в Россию комплектующие для двигателей, в том числе для военных вертолетов и самолетов, несмотря на запрет экспорта военной техники в Россию.

В "Мотор Сичи" отрицали эту информацию, назвав ее заказной, и отметили, что работают в рамках законодательства и все свои действия осуществляют в соответствии с требованиями законов Украины.