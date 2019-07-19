"Мотор Сич" опровергло заявление СБУ об уплате средств в "ДНР"
19 июля, 2019, 21:37
На предприятии "Мотор Сич" отрицают заявление Службы безопасности Украины, которая обвинила компанию в уплате средств в бюджет "ДНР"
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы платили и платим налоги только в государственный бюджет Украины, только на территории Украины. Мы на территории, неподконтрольной Украины, налоги не платили и не платим", - заявил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш.
Ранее проект Bihus.Info в своем расследовании сообщал, что запорожское предприятие "Мотор Сич" поставляет в Россию комплектующие для двигателей, в том числе для военных вертолетов и самолетов, несмотря на запрет экспорта военной техники в Россию.
В "Мотор Сичи" отрицали эту информацию, назвав ее заказной, и отметили, что работают в рамках законодательства и все свои действия осуществляют в соответствии с требованиями законов Украины.
- 19 июля Служба безопасности Украины заявила, что прекратила противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность группировки "ДНР".
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