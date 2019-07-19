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Espreso.tvОбществоКомпании "Мотор Сич" 2 года финансировали "ДНР", - СБУ

Компании "Мотор Сич" 2 года финансировали "ДНР", - СБУ


фото: censor.net
Сотрудники СБУ пресекли незаконные сделки группы компаний "Мотор Сич", которы е в течение 2-х лет финансировали деятельность "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что должностные лица обособленного подразделения группы "Снежнянский машиностроительный завод", расположенного в оккупированной Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности проводили бестоварные операции с субъектами предпринимательской деятельности, которые находятся на территории "ДНР".

В результате сделки в "Центральный республиканский банк ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредусмотренных украинским законом "налогов и других обязательных платежей".

В частности, за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" выплатил более 32 млн российских рублей.

Завод также передавал на безвозмездной основе товарно-материальные ценности для нужд "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались боевики.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянского машиностроительного завода" по ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма).

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