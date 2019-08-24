Помощник Трампа блокирует приобретение китайцами "Мотор Сичи", - СМИ

24 августа, 2019, 08:54

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных Белого дома, передает Еспресо.TV .

Издание сообщает, что сейчас сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия.

"Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай", - сказал один из чиновников, добавив, что это является частью стратегии нацбезопасности.

По данным WSJ, в настоящее время рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.