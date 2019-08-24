Помощник Трампа блокирует приобретение китайцами "Мотор Сичи", - СМИ
24 августа, 2019, 08:54
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных Белого дома, передает Еспресо.TV .
Издание сообщает, что сейчас сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия.
"Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай", - сказал один из чиновников, добавив, что это является частью стратегии нацбезопасности.
По данным WSJ, в настоящее время рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых Beijing Skyrizon Aviation.
- Напомним, компания "Мотор Сич" - украинский лидер по производству и ремонту двигателей для самолетов и вертолетов - в прошлом году продала китайским заказчикам продукции на $ 450 млн . Кроме того китайская сторона 25% акций этого предприятия.
- В свою очередь СБУ не допустила окончательную продаже контрольного пакета акций запорожского предприятия "Мотор Сич" в Китай. С этой целью следователи СБУ обратились в суд с просьбой об аресте около 56% акций компании, которая в итоге была удовлетворена. Арест состоялся в рамках расследования, которое СБУ проводит по продаже пакета акций запорожского предприятия известном китайском миллиардеру Ван Цзин. Дело возбуждено по статье "диверсия", одной из санкций которой является конфискация имущества обвиняемого. Таким образом, итогом данного расследования может стать переход контроля над "Мотор Сич" государству.
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