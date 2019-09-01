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Espreso.tvОбществоЗеленский обещает до конца года "прибить контрабас"

Зеленский обещает до конца года "прибить контрабас"


фото: facebook.com/zelenskiy95
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в последнее время объемы контрабанды в стране уменьшились в несколько раз

Об этом глава государства заявил на телеканале "1 + 1" в интервью по случаю 100 дней своего президентства, рассказывает Еспресо.TV.

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"Действительно, на таможне и на границе значительно, в разы уменьшилась контрабанда. Ну, очень, прямо очень. Они стоят, они не знают, куда нести. Мы получаем тысячи месседжей по поводу: ну, возьмите, ну, пойдите", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что по вопросам борьбы с контрабандой обращается лично к руководителю СБУ Ивану Баканову.

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"Все боятся, со мной не говорят, просто знают, что есть приколы в Фейсбуке - я сразу звоню Баканову... Да, сразу же звоню Баканову - здесь нет проблем. Да, остановили большое количество контрабанды. Мы преодолеем контрабанду, когда будет реформирована таможенная и налоговая службы. Мы это все сделаем. Это будет в течение, думаю, до конца 2019 года. Мы прибьем "контрабас", - заявил президент.

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