10 фактов из жизни первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова

22 мая, 2019, 14:21

Сергей Руденко

Одним из руководителей Службы безопасности Украины стал друг детства и бывший руководитель "Студии Квартал 95" Иван Баканов

22 мая указом президента первым заместителем председателя Службы безопасности Украины назначен Иван Баканов. Во время президентских выборов 2019 года последний руководил избирательным штабом Владимира Зеленского. Он - давний друг и деловой партнер нынешнего главы Украинского государства.

Еспресо.TV подготовило информацию о новом первом заместителе СБУ.

1. 45 лет. Родился 2 мая 1974 года в Кривом Роге. Друг детства Владимира Зеленского. Вырос с ним в одном подъезде. Учились в одной школе, а позже - Криворожском экономическом институте. Там Владимир получил образование юриста, а Иван - ревизора. Отец Баканова - учитель химии и биологии.



Иван в детстве. Фото: Facebook Ивана Баканова

Иван со школьными друзьями (по центру). Фото: Facebook

2. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. По специальности - юрист.

3. В интервью theБабель Иван рассказал о том, как Зеленский протянул ему руку помощи. "Когда вокруг не оказалось вообще никого, Владимир Александрович бескорыстно протянул руку помощи. Я работал в другой компании. Ее, мягко говоря, рейдерили. Компания занималась альтернативной энергетикой, у нас в эксплуатации были малые гидроэлектростанции и они кому-то понравились. Когда за вас берутся рейдеры, любые варианты возможны. Это могут быть подброшенные наркотики, незаконные аресты, что угодно "(theБабель, 25 марта 2019).

4. Работал в концерт-холле "Freedom". В 2012 году перешел в команду Владимира Зеленского. В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95" .2 декабря 2017 возглавил политическую партию "Слуга народа".

Иван Баканов - активный член команды Владимира Зеленского

5. Учредителем ООО "Квартал-95" значится "Грин Фэмили Лтд" (Green Family Ltd), зарегистрированная на Кипре, в Никосии. Среди ее основателей и Оксана Лазаренко - жена Ивана Баканова.

6. Когда во время президентской кампании у Ивана Баканова BBC Украина спросили, хватит ли компетенции людей с "95 Квартала" для политики, он ответил: "Конечно. Все почему-то думают, что "Квартал "по образованию - комики или актеры, которые не понимают другие сферы жизнедеятельности государства. Это - не так. "Квартал" - это люди, которые получили разное образование в различных вузах. Это - и врачи, и экономисты, и юристы, бухгалтеры "(BBC Украина, 16 марта 2019).

7. Иван Баканов уверяет, что с самого начала создания сериала "Слуга народа" не было задумки о политических перспективах и создания политической партии. По словам главы политсилы "Слуга народа", идея сериала появилась около 10 лет назад.

8. На президентских выборах возглавил предвыборный штаб Зеленского. В марте 2019 года Баканов заявил, что хотел бы работать в структуре обеспечения выполнения законодательства. 22 мая 2019 года назначен первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.



Иван Баканов, Владимир Зеленский и Сергей Шефир во время выборов

9. Иван Баканов так характеризует Владимира Зеленского: "Владимир Александрович умный, красивый, дорогой, уникальный, востребованный, сильный здоровьем, прекрасный семьянин, прекрасный отец, человек, который любит публичные выступления. И это неполный перечень положительных качеств, которые есть. Если говорить о слабости, то они связаны исключительно с тем, что Владимир Александрович является человеком. Он - человек с большой буквы. Может, даже все буквы в этом слове - с большой буквы. Он очень доверяет людям, иногда потом очень расстраивается, что люди его подвели, но находит в себе силы не потерять человечность. Это и плюс, и минус" (theБабель, 25 марта 2019).



Иван Баканов с женой Оксаной Лазаренко



Жена Ивана Баканова - Оксана Лазаренко с сыном Артуром

10. Женат. Жена - Оксана Лазаренко, сын - Артур Баканов, студент КНЭУ им. Вадима Гетьмана.