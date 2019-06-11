Зеленский освободил 5 руководителей региональных управлений СБУ за связи с контрабандой, - АП

11 июня, 2019, 15:48

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV

В частности, речь идет о следующих руководителях управления СБУ в таких областях:

Одесской (Довженко Александра) Львовской (Ткачука Александра) Винницкой (Зозулю Олега) Закарпатской (Пахнюка Владимира) Черновицкой (Сторожука Руслана)

Также сообщается, что уволили двух заместителей председателя СБУ по якобы причастности к противоправным действиям во время избирательной кампании. Речь идет о Фролове Олеге Владимировиче и Косинском Владиславе Владимировиче.