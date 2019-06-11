Зеленский освободил 5 руководителей региональных управлений СБУ за связи с контрабандой, - АП
11 июня, 2019, 15:48
Президент Украины Владимир Зеленский освободил 5 руководителей региональных управлений Службы безопасности из-за того, что они "негативно отличились в процессе контрабанды"
Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV
В частности, речь идет о следующих руководителях управления СБУ в таких областях:
- Одесской (Довженко Александра)
- Львовской (Ткачука Александра)
- Винницкой (Зозулю Олега)
- Закарпатской (Пахнюка Владимира)
- Черновицкой (Сторожука Руслана)
Также сообщается, что уволили двух заместителей председателя СБУ по якобы причастности к противоправным действиям во время избирательной кампании. Речь идет о Фролове Олеге Владимировиче и Косинском Владиславе Владимировиче.
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