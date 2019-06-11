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Espreso.tvОбществоЗеленский освободил 5 руководителей региональных управлений СБУ за связи с контрабандой, - АП

Зеленский освободил 5 руководителей региональных управлений СБУ за связи с контрабандой, - АП


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский освободил 5 руководителей региональных управлений Службы безопасности из-за того, что они "негативно отличились в процессе контрабанды"

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV

В частности, речь идет о следующих руководителях управления СБУ в таких областях:

  1. Одесской (Довженко Александра)
  2. Львовской (Ткачука Александра)
  3. Винницкой (Зозулю Олега)
  4. Закарпатской (Пахнюка Владимира)
  5. Черновицкой (Сторожука Руслана)

Также сообщается, что уволили двух заместителей председателя СБУ по якобы причастности к противоправным действиям во время избирательной кампании. Речь идет о Фролове Олеге Владимировиче и Косинском Владиславе Владимировиче.

 

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