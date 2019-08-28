Первые 100 дней внутренней политики президента Зеленского

29 августа, 2019, 08:00

Дмитрий Добрый

Начал Зеленский иногда как Лукашенко, а иногда как Янукович. Каковым является президентом Украины Владимир Александрович, мы пока не увидели. И очень не хотелось бы, чтобы его стиль правления внутри страны в дальнейшем напоминал именно такую смесь двух пророссийских авторитарных типажей

На стартовую "стодневку" шестого главы Украинского государства пришлась им же и порождена парламентская избирательная кампания. Чтобы не потерять показатели с президентских выборов, ему лично пришлось устраивать громкие политические "гастроли" различными областными, а то и районными центрами, приобщившись к разгромных online-совещаний по изменению руководителей различных регионов и ведомств.

При этом опираться на кого-то особо не получалось. Преимущественно приходилось выступать сольно, действуя жестко и показательно.

Рейтинг был удержан, президентская партия "Слуга народа" получила в Верховной Раде IX созыва уникальную в истории депутатскую моно- большинство в 254 голоса. Однако проблема отсутствия инструментария проведения обещанных преобразований так нигде и не делась. Партийной машины "Зе" до сих пор нет, высококвалифицированный идеологически подкован кадровый резерв отсутствует, из-за чего приходится расставлять на важные должности людей чуть ли не «с улицы», или же идти на сознательное сотрудничество с довольно сомнительными кругами.

"Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? Это с английского означает " часть ". Часть общества. Вы еще не партия , но вам придется им стать ", - отметил во время тренинга вновь избранных "слуг "в Трускавце советник президента, политконсультант из Днепра Никита Потураев.

Не скрывает этого, собственно, и сам Зеленский.

Обратите внимание как он - казалось бы, очень просто, но в то же время очень характерно - ответил журналистам на День Независимости, кто будет премьером.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - отметил он во время праздничного приема в столичном Мариининському парка.

Заметьте, не "партия", "не мы" (по Турчинова и длительное время за Порошенко, напомним, действовала "оперативная девятка", "семерка"), а "я" и "мне".

Последние три с лишним месяцев мы были свидетелями вот такого единоличного правления невероятно популярного, порожденного телевидением лидера без всякого политического опыта и без такого присущего развитым демократиям субъекта политического делегирования и контроля как партия. Лидера готового экспериментировать, однако не всегда в понятном и патриотически направленном направлении.

Первые потери на войне

Несмотря на заверения политтехнологов "Слуги народа" в том, что конфликт на Донбассе якобы продолжается до тех пор, пока президентом остается Петр Порошенко , который "наживается" на боевых действиях, в течение последних 100 дней российско-террористические силы огня не останавливали. Москва не воспринимает миролюбивую риторику Зеленского и сформулированную им еще на президентских выборах формулу "Нужно прекратить стрелять".

Как и следовало ожидать, оккупантами были сорваны так называемое хлебное перемирие, а официальное число погибших на фронте даже растет: май и июнь - каждый месяц по 9 "двухсот", июль - 14.

Реагирует на это новый президент по-своему. Что не может не сказываться на его имидже и репутации.

После того, как 6 августа в результате прицельного огня россиян за один раз потеряли жизнь четверо украинских военных, президент 7 августа позвонил напрямую к Путину и попросил "повлиять на ту сторону". Выглядело как будто хозяин Кремля выступает в роли третейского судьи, а не главнокомандующего государства-агрессора.

К тому же, трагедию эту Зеленский назвал в своем брифинге "инцидентом".

Особенно драматично подобное воспринимается на фоне начавшихся после его избрания неоднозначных уступок в Станице Луганской (разведение сторон, разминирование).

В довершение новоизбранный руководитель Украины решился отменить традиционный ежегодный военный парад на День Независимости, заменив ее концертом под названием "Хода Достоинства" и объяснив свое решение почти словах, что и восемь лет назад Виктор Янукович.

Вроде как заботой о материальном состоянии граждан.

"С целью сокращения расходов государственного бюджета Украины на организацию и проведение мероприятий по подготовке и празднованию 20-й годовщины независимости Украины постановляю: 1. Удержаться от проведения 24 августа 2011 парада войск (...). 2. Кабинету Министров Украины: обеспечить направление в установленном порядке бюджетных средств, высвобождаемых в связи с этим указом, на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения ", - это из указа президента Януковича N 752/2011 за 15 июля 2011 года.

А теперь сравните с нынешним формулировкой.

"Обычно 24 августа во нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 млн грн. на премии всем нашим военным", - это из видеоролика президента Зеленского на Facebook за 9 июль 2019 года.

В ответ семьи павших воинов, волонтеры, капелланы, ветераны и инвалиды войны провели 24 августа альтернативный Марш защитников Украины. Пятидесятитысячном колонна прошла по Крещатику от Бессарабской до Михайловской площади, после чего часть участников провела акцию "Нет - капитуляции!" на улице Банковой. Ранее, уже за Зеленского, с похожими лозунгами там собирались объединенные националисты.

Президент, вместе с тем, на Марш не остался. Не было его и в восьмом утра на организованной предстоятелями всех ведущих украинских конфессий и общин Молитве за Украину в Святой Софии.

Первые назначения

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?", - возмущался весной тогда еще кандидат в президенты Зеленский и обещал привлечения лучших HR-агентств, кастинги и конкурсы для подбора чиновников в случае своего избрания.

Это на словах. А как в действительности?

Наиболее понятны только назначение нового начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака и нового руководителя Службы внешней разведки Владислава Бухарева. Правда, Бухарев был к этому народным депутатом от "Батькивщины" и, очевидно, здесь не обошлось без взаиморасчетов с партией Юлии Тимошенко.

Другие кадры - новые и не совсем новые - вызывают вопросы и наталкивают на выводы.

Пресс-секретарем главы государства в результате конкурсного отбора стала Юлия Мендель. Эта молодая особа сразу прославилась заявлением против сноса памятника сталинского маршала Георгия Жукова в Харькове, клеймением декоммунизации как "непродуманной и непоследовательной" и, что оказалось самым скандальным, повторением в эфире канала "1 + 1" тезисы №1 российской пропаганды. По ее словам, Вооруженные Силы Украины якобы ведутся на "провокации" и обстреливают гражданские объекты с мирным населением по ту бой линии разграничения, в результате чего "гибнут наши люди, наши украинцы".

В связи с этим Мендель был вызван в Генеральную прокуратуру для дачи объяснений. Она приходила к следователям, но говорить с ними отказалась. Должности своей и не потеряла.

В дополнение, после задокументированного журналистами визита Виктора Пинчука на Банковую председателем украинской делегации в минской Трехсторонний контактной группе (ТКГ) был переназначен Леонид Кучма. Второй президент в свою очередь занялся реализацией принципа "прекратить стрелять" и взял на себя ответственность за отступление наших сил в Станице.

Еще одним большим оригиналом, чьи слова новой власти также нередко приходится растолковывать как его "собственное мнение" стал новый глава Администрации президента, люстрований экс-заместитель министра Кабинета министров в правительстве Азарова и экс-уполномоченный Николая Яновича в "борьбе с коррупцией", адвокат Андрей Богдан . Чтобы вывести его из-под действия закона "Об очистке власти" Зеленский пошел на беспрецедентный шаг - на переименование свое канцелярии. Называется она теперь Офис президента, а Богдан таким образом занял должность руководителя ОП.

Конституция в данной ситуации не нарушалась, потому что о службе поддержки президента там вообще ничего нет. Поэтому следующий глава государства может снова вернуться к ее старому названию.

Как бывший азаровской чиновник и еще и близкий друг и партнер Андрея Портнова, Богдан позволяет себе публичные призывы к внедрению "регионального" статуса русского языка в отдельных областях, предлагает решать судьбу этих же территорий на референдуме и т.п.

Богдан в окружении Зеленского координирует группу экс-чиновников Азарова второго и третьего эшелонов. Речь идет о новом секретаря СНБО Александра Данилюка (был советником Януковича, руководил Координационным центром по внедрению экономических реформ при АП), возможного нового генерального прокурора Руслана Рябошапку (работал с Богданом в Минюсте при Ющенко и в Секретариате Кабмина за Януковича) и др.

Еще одной большой когортой, которая благодаря Зеленскому прочно утвердилась в президентской вертикали, является топ-менеджмент студии "95 квартал" и давние друзья нынешнего президента, что практически одно и то же. Их куратором является первый помощник главы государства Сергей Шефир . На нем замыкаются ответственные работники ОП, которые "родом" из "Квартала", и поставленный председательствовать в Службе безопасности Украины друг детства и сосед по подъезду "Зе" Иван Баканов. Ему надо управлять генералами и полковниками, хотя он никогда не служил в армии (как и в случае с Богданом новой команде пришлось совершить еще один юридический трюк и быстро присвоить Ивану Геннадьевичу звание лейтенанта), а жена новоиспеченного главного охранника секретов и тайн оказалась гражданкой России.

Не лучшим является положение дел и с председателями ОГА. Партия "Слуга народа" как таковая еще не существует, людей брать негде. Поэтому без каких-то конкурсов привлекаются выдвиженцы от силовых ведомств, "предшественников", олигархических кругов, а то и от спонсоров избирательной кампании "Зе". И заменяют не всех подряд, а только там, где наибольшая потребность.

Первыми Зеленский обновил голов прифронтовых Донецкой и Луганской областей.

Донетчина оказалась в руках военного прокурора Павла Кириленко - родного брата боевика ОРДО Евгения Кириленко. РосЗМИ сразу получили повод говорить о "братоубийственной войне".

Луганщина досталась ректору областного университета внутренних дел Виталию Комарницкому.

Второй очередью пошли Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская области. Западная Украина является критической, учитывая высокий уровень поддержки там Порошенко и других правых партий и лидеров, на Херсонщине же убрать старую верхушку власти надо было в связи со скандальным делом Екатерины Гандзюк.

Управление Львовской досталось сыну посла Украины в Польше времен Януковича Маркияну Мальскому, на Франковщине будет хозяйствовать экс-директор выкупленной компанией ДТЭК Рината Ахметова Бурштынской ТЭС Денис Шмыгаль, местные государственные администрации Закарпатья подчиняться мукачевском предпринимателю, человеку Богдана Игорю Бондаренко, а судьба Херсонщины оказалась в руках проверенного азаровского кадра Юрия Гусева.

Кроме того, Банковая нацелилась на Одесскую область, где Зеленский получил рекордные показатели и во время первого, и второго, и "третьего" (так в "Слуге народа" в шутку назвали досрочные выборы в Верховную Раду) тура. Кстати, планируемые ими на осень внеочередные выборы в местные советы президента именуют не иначе, как "четвертым" туром. Однако, местная община не приняла фаворита "Зе", торговца металлоломом (в частности, с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой") Андрея Андрейчикова, поэтому там на должность председателя облгосадминистрации объявили открытый конкурс. Адрейчикова тоже допущено к участию.

Говорят, Зеленский и сам не в восторге от кандидатуры мало кому известного и совсем не влиятельного у себя дома "короля вторсырья", однако по Андрейчикова стоит несколько южно-бизнесменов, со счетов которых шли средства на триумфальное шествие "Слуги народа" на Печерские холмы. И теперь партия и он лично в долгу перед этими лицами.

Третья серия назначений коснулась двух северных и одной центральной области.

Киевскую получил одногруппник председателя партии "Слуга народа", нового спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова по имени Михаил Бно-Айриян, Житомирскую - выпускник Академии СБУ Виталий Бунечко, Черкасскую - владелец ООО "Легкий экспорт плюс" Шевченко Игорь.

Первые преследования оппонентов

Как он и обещал, Зеленским начато "охоту" за какими-то фантастическими вроде приобретенными коррупционным путем состоянием команды Порошенко и лично Петра Алексеевича. Все бы ничего, такое часто случается во многих современных странах при смене центральной власти, если бы партия "Европейская солидарность" была едва ли не единственной наиболее оппозиционной проукраинской силой в парламенте.

Еще одной подробностью в начатых против Порошенко уголовных производствах, подробностью пикантной, является фигура заявителя, по обращению которого и работает Государственное бюро расследований (ГБР). А это никто иной, как упомянутый выше Портнов.

Бывший заместитель главы АП по юридическим вопросам суток Януковича вернусь в Украину за два дня до победного для Зеленского второго тура. И, судя по его заявлениям не юридической, а политической и общественной тематики, взгляды у него остались те же, что и пять лет назад.

Первым из людей Порошенко, кого успели арестовать за 100 дней Зеленского, является заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, политик годами составлял реальную опасность Партии регионов в Донецкой области.

Неофициально за суды на Банковой отвечает Богдан. На бумаге же все судьи у нас независимы. Например, 22 июля полностью независим Апелляционный суд Киева выпустил из СИЗО под домашний арест председателя Луганской ОГА в 1998-2005 годах, председателя Партии регионов в 2010-2014 годах Александра Ефремова. Того, что подозревается в сепаратизме и в причастности к созданию террористической организации "ЛНР".

Первые крылатые выражения

Как свидетельствуют летние разъезды Зеленского, президенту пришлась по силам стилистика постоянного правителя Беларуси Александра Лукашенко. Он аналогично полюбил появляться повсюду и вопреки отведенным ему законодательством полномочий "наказывать" и "миловать" местных чиновников. А они, на его взгляд, все совершенно взяточники и воры.

"Откуда iPhone?"

"У вас телефон, iPhone? А откуда iPhone? Маленькая зарплата, мне говорит (и.о. председателя Государственной фискальной службы Александр - ред.) Власов уже 30 минут", - распекал он одного из таможенников 6 июля в Ужгороде.

"Это мычание уже здесь стоит"

"Это мычание уже здесь стоит. Если можно ... Я думаю, что главные сложности это люди. У меня к вам просьба - написать заявление об увольнении", - убеждал того же дня Зеленский, обращаясь к руководителям таможен с просьбой сделать "мужской" поступок и уволиться.

"Ща позвоню Баканову об этом черте"

Секретаря городского совета Борисполя Ярослав Годунка Зеленский лично выгонял из зала.

По его поручению, мужчину выводила охрана президента.

"Выйдите отсюда, иди отсюда. Разбойник ты. Плохо меня слышишь? .. Да иди уже, Господи. Слышите или нет? .. Иди гуляй, Господи", - эмоционально восклицал Зеленский.

Когда совещание закончилось, а микрофон еще продолжал работать, в кадр попала следующая реплика главы государства:

"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта ... Мне надо закончить с этим человеком".

"Вы считаете, что я - идиот?"

В конце концов, увольняться пришлось и непосредственно главному таможеннику страны, руководителю Государственной фискальной службы (ДФС) Александру Власову. Президент разговаривал с ним в Одессе:

"Вы считаете, что я - идиот? Господин Власов, хорошо - я, вы нас всех сейчас считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если вы не можете справиться с людьми, которые являются по вашей вертикали ".