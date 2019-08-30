Зеленский против э-декларирования для всех госслужащих и финансирования партий, которые не прошли в Раду

30 августа, 2019, 21:11

Текст соответствующего законопроекту № 1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции "опубликован на официальном сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Проект закона разработан с целью снижения уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции. Задачей проекта является замена структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную, усиление способности и гарантий независимости Национального агентства, создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что законопроектом, в частности, предлагается изменить форму правления НАПК с коллегиальной на единоличную, когда голову Нацагентства будут назначать на должность Кабинет министров в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.

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Также планируется расширить содержание сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования. При этом предлагается ограничить круг лиц, на которых закон возлагает обязанность представления указанных сообщений только должностными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, а также субъектами декларирования, которые занимают должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

Кроме того, согласно сравнительной таблице, к проекту закона предлагается также внести изменения в Закон "О политических партиях" и выделять ежегодно на государственное финансирование партий 0,01 (сейчас этот коэффициент составляет 0,02) размера минимальной заработной платы, установленного на 1 января года, предшествующего году выделения средств государственного бюджета, умноженного на количество избирателей, принявших участие в голосовании в общегосударственном многомандатном избирательном округе на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Предполагается, что госфинансирование будут получать партии, если они на последних очередных или внеочередных парламентских выборах получили не менее 5% (сейчас - 2%) голосов избирателей от общего количества голосов избирателей.