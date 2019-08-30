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Espreso.tvОбществоЗеленский хочет уменьшить Раду до 300 нардепов, а мажоритарку отменить

Зеленский хочет уменьшить Раду до 300 нардепов, а мажоритарку отменить


фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить конституционный состав Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов и внедрить чисто пропорциональную систему

Это предусмотрено в поданном главой государства законопроекте №1017 о внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины, президент определил как неотложный, передает Еспресо.TV.

В частности, в ст.76 Конституции предлагается установить, что состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов, которые также избираются на пять лет.

При формулировке "которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" изымается.

Зато в Основном законе будет указана следующая норма:

"Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеет право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пять лет и владеющий государственным языком".

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Положение о том, что не может быть народным депутатом Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке, остается неизменным.

Кроме того, в ст. 77 Конституции предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что после вступления в силу этого закона о внесении изменений в Конституцию Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

То есть по предлагаемой Зеленским новой системой и соответственно в новом количественном составе будет избираться следующий украинский парламент - Верховная Рада X созыва.

  • Подобные изменения, о которых уже говорилось ранее, по мнению некоторых обозревателей, могут свидетельствовать о подготовке к установлению двухпалатной парламентской системы. В таком случае в так называемую верхнюю палату (условный "сенат") войдут непосредственные представители регионов, по аналогии с нынешними мажоритарщиками.
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