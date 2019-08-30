Зеленский предлагает наделить народ Украины правом инициировать законы, - документ
30 августа, 2019, 19:15
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде наделить народ правом законодательной инициативы
Соответствующий законопроект № 1015 от 29 августа обнародован на сайте Верховной Рады Украины.
Законопроект предлагает внести изменения в ст.93 Конституции Украины, в частности - дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы таким субъектом, как народ.
По мнению Зеленского, принятие закона будет способствовать оптимизации механизма законодательной инициативы в Украине.
Законопроект определен как неотложный и рассматривается парламентом вне очереди.
Заметим, пока согласно статье 93 Конституции Украины право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины относится: президенту Украины, народным депутатам Украины, Кабинета Министров Украины.
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