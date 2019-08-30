Зеленский просит Раду переподчинить ему Нацгвардию
Соответствующая информация содержится на сайте парламента.
В частности, в предложенном законопроекте содержится норма о том, что деятельность Национальной гвардии будет направляться президентом через командующего Нацгвардии, который непосредственно руководит силовой структурой.
Кроме того, из закона о Национальной гвардии полностью исключаются нормы о министре внутренних дел, а все указанные полномочия передаются командующему НГУ.
Напомним, накануне Верховная Рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров, должность в котором сохранил министр внутренних дел Арсен Аваков. Примечательно, что именно его фигура вызывала наибольшие противоречия во фракции "Слуги народа".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Аваков останется на своей должности под ответственность президента Зеленского. Также он уточнил, что Аваков будет "переходным министром" и, возможно, в течение полугода ему найдут замену. В самой партии выражали версию, что на сегодня кандидатура Авакова во главе МВД Украины является, по сути, безальтернативной.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень