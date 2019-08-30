Кремль увидел прогресс в вопросе обмена удерживаемыми

30 августа, 2019, 18:04

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной есть "определенный прогресс"

"Взаимодействие на эту тему [обмена задержанными] осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - цитирует его заявление ТАСС.

По словам Ушакова, обмен задержанными "очень важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".