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Espreso.tvОбществоКремль увидел прогресс в вопросе обмена удерживаемыми

Кремль увидел прогресс в вопросе обмена удерживаемыми

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной есть "определенный прогресс"

"Взаимодействие на эту тему [обмена задержанными] осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - цитирует его заявление ТАСС.

По словам Ушакова, обмен задержанными "очень важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".

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