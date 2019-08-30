Кремль увидел прогресс в вопросе обмена удерживаемыми
30 августа, 2019, 18:04
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной есть "определенный прогресс"
"Взаимодействие на эту тему [обмена задержанными] осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - цитирует его заявление ТАСС.
По словам Ушакова, обмен задержанными "очень важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".
- Напомним, утром генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряка.
- В Офисе президента заявили, что процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.
- Позже пресс-центр СБУ сообщил, что обмен пленными сегодня не состоится.
- По информации журналиста Юрия Бутусова, Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха.
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