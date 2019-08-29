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Espreso.tvОбществоВзрыв в Дрогобыче: полиция задержала двух работников коммунального предприятия

Взрыв в Дрогобыче: полиция задержала двух работников коммунального предприятия

Полицейские задержали двух работников коммунального предприятия в рамках расследования об обвале части жилого дома в Дрогобыче, из-за которого погибли 8 человек

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-службу Нацполиции во Львовской области.

"Задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу Дрогобыч. Вскоре решится вопрос об избрании им меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от 2 до 5 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового ", - отметили в полиции.

По факту обрушения части жилого дома полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

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