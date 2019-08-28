В Дрогобыче объявили двухдневный траур по погибшим во время обрушения дома
Об этом сообщила пресс-служба Дрогобычского горсовета.
"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 года и в результате которой погибли жители города, 29 и 30 августа в городе объявлен траур", - говорится в сообщении.
В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города.
Помимо того, рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. Также, на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.
- Напомним, в Дрогобыче в 2:46 по ул. Грушевского, 101 произошел взрыв, в результате которого обрушился четырехэтажный дом .
- В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка. Тогда сообщалось об одном погибшем.
- Президент Украины сообщил, что задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых.
- 28 августа спасатели пытались вытащить из-под завалов 5 человек.
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