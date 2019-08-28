В Дрогобыче объявили двухдневный траур по погибшим во время обрушения дома

28 августа, 2019, 21:12

В Дрогобыче Львовской области 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим во время обвала части жилого дома

Об этом сообщила пресс-служба Дрогобычского горсовета.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 года и в результате которой погибли жители города, 29 и 30 августа в городе объявлен траур", - говорится в сообщении.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города.

Помимо того, рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий. Также, на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.