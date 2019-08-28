В Дрогобыче произошел взрыв в многоэтажке: один человек погиб, 7 - госпитализированы

28 августа, 2019, 07:53

В городе Дрогобыче Львовской области произошел взрыв газа в четырехэтажном многоквартирном доме

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 3 часов ночи 28 августа по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва обрушился подъезд с первого по четвертый этаж.

Сейчас дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

По состоянию на 7 ч утра под завалами обнаружили одно погибшее лицо. Шестерых спасли из-под завалов. Всего в медицинские учреждения госпитализированы 7 человек, среди них 4 ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются.

К проведению поисково-спасательных работ привлекли 173 человека и 32 единицы техники.