В Дрогобыче произошел взрыв в многоэтажке: один человек погиб, 7 - госпитализированы
28 августа, 2019, 07:53
В городе Дрогобыче Львовской области произошел взрыв газа в четырехэтажном многоквартирном доме
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 3 часов ночи 28 августа по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва обрушился подъезд с первого по четвертый этаж.
Сейчас дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
По состоянию на 7 ч утра под завалами обнаружили одно погибшее лицо. Шестерых спасли из-под завалов. Всего в медицинские учреждения госпитализированы 7 человек, среди них 4 ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются.
К проведению поисково-спасательных работ привлекли 173 человека и 32 единицы техники.
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