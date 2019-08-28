Обвал дома в Дрогобыче: новое правительство проведет аудит всех жилых домов, - Зеленский

28 августа, 2019, 16:47

Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведения новых

Об этом написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. ... Очень надеюсь, что всех удастся спасти. Версий пока две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий", - отметил президент.

По слова Зеленского, жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии.

"Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых", - подчеркнул президент.

Зеленский также выразил соболезнования родственникам погибших.

Прокуратура Львовской области сообщила, что открыла производство по двум фактам, в частности, злоупотребление служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета и коммунального предприятия.

Другое уголовное производство касается умышленного уничтожения или повреждения объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее тяжкие последствия для имущества и повлекшее смерть.