Обвал дома в Дрогобыче: новое правительство проведет аудит всех жилых домов, - Зеленский
Об этом написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.
"Этой ночью в Дрогобыче под завалами подъезда четырехэтажного дома оборвалась жизнь двух людей. ... Очень надеюсь, что всех удастся спасти. Версий пока две: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий", - отметил президент.
По слова Зеленского, жилой фонд, особенно в небольших городах, находится преимущественно в неудовлетворительном состоянии.
"Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых", - подчеркнул президент.
Зеленский также выразил соболезнования родственникам погибших.
Прокуратура Львовской области сообщила, что открыла производство по двум фактам, в частности, злоупотребление служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета и коммунального предприятия.
Другое уголовное производство касается умышленного уничтожения или повреждения объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее тяжкие последствия для имущества и повлекшее смерть.
- Напомним, в Дрогобыче в 2:46 по ул. Грушевского, 101 произошел взрыв, в результате которого обрушился четырехэтажный дом .
- Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.
- В результате инцидента погибли два человека.
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