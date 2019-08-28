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Espreso.tvОбществоОбвал дома в Дрогобыче: из-под завалов пытаются вытянуть 5 человек

Обвал дома в Дрогобыче: из-под завалов пытаются вытянуть 5 человек


фото: https://www.unian.ua
Спасатели пытаются извлечь из-под завалов 5 человек, пострадавших в результате обрушения одного подъезда в жилом доме в Дрогобыче Львовской области

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации городских властей Дрогобыча, в "ловушке" оказались 5-летний мальчик, 20-летняя девушка, их 64-летняя бабушка и 44-летний мужчина. Спасатели надеются, что эти люди еще живы. Кроме того, под строительными остатками есть тело погибшей 44-летней женщины.

Пока известно, что 7 человек в том числе 4 детей, получили травмы различной степени тяжести. Они находятся на лечении в Дрогобыче и Львове. Одного пострадавшего отпустили домой.

"Сейчас ГСЧС проводит спасательно-аварийные работы - поиск людей, которые могут оказаться под завалами. Работы не прекращаются. Была небольшая пауза потому, что мы ликвидировали опасность для проведения работ спасателями. Сейчас активно приступили к разбору завалов", - рассказал представитель ГСЧС во Львовской области Олег Демчук.

В подъезде дома, где произошел обвал, было зарегистрированы 16 человек, в момент трагедии там было 13.

"Весь дом отселили и пока не будет экспертной оценки, никто не заселится. Восемь семей обратились за помощью, две семьи поселили. Каждый хочет попасть в дом и забрать ценные вещи. Но зайти можно только под контролем полиции", - заявил мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

  • Напомним, в Дрогобыче в 2:46 по ул. Грушевского, 101 произошел взрыв, в результате которого обрушился четырехэтажный дом .
  • В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка. Тогда сообщалось об одном погибшем.
  • Президент Украины сообщил, что задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых.
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