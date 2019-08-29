Взрыв в доме в Дрогобыче: количество жертв возросло до 6
Таким образом, число жертв обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Львовской области на странице в Facebook.
"Под завалами обнаружены тела 6 погибших. Утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 2:49 изъято из-под завала тело женщины. В 3:20 изъяли тело женщины. В 3.28 нашли тело мальчика ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники, "и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших".
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Напомним, в Дрогобыче в 2:46 по ул. Грушевского, 101 произошел взрыв, в результате которого обрушился четырехэтажный дом .
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В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия проводится развертывание палаточного городка. Тогда сообщалось об одном погибшем.
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Президент Украины сообщил, что задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых.
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28 августа спасатели пытались вытащить из-под завалов 5 человек.
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В Дрогобыче Львовской 29 и 30 августа объявлен траур по погибшим во время обвала части жилого дома.
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