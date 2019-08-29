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Espreso.tvОбществоВзрыв в доме в Дрогобыче: количество жертв возросло до 6

Взрыв в доме в Дрогобыче: количество жертв возросло до 6

С начала 29 августа из-под завалов дома в Дрогобыче Львовской области, который обрушился накануне, спасатели достали тела четырех погибших

Таким образом, число жертв обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Львовской области на странице в Facebook.

"Под завалами обнаружены тела 6 погибших. Утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 2:49 изъято из-под завала тело женщины. В 3:20 изъяли тело женщины. В 3.28 нашли тело мальчика ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники, "и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших".

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