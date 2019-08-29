Богатырева вышла из СИЗО
29 августа, 2019, 16:58
Экс-министр здравоохранения и экс-секретарь СНБО Раиса Богатырева вышла из СИЗО под залог в 6 млн грн
Об этом "Украинским Новостям" сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.
"Она уже на свободе", - сказал он.
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По его словам, Богатырева в ближайшее время намерена добиться принятия прокуратурой решения об окончании досудебного расследования по ее делу.
- Напомним, 27 августа украинские пограничники задержали экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву.
- 28 августа суд постановил арестовать Богатыреву на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6 млн гривен.
- 29 августа Вадим Новинский внес за нее залог.
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