Новинский внес залог за Богатыреву
29 августа, 2019, 14:30
Народный депутат Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву
"Уже внесли", - сказал Новинский агентству УНИАН.
Он также уточнил, что сделал это лично.
- Напомним, 27 августа украинские пограничники задержали экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву.
- 28 августа суд постановил арестовать Богатыреву на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6 млн гривен.
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