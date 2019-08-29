 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовинский внес залог за Богатыреву

Новинский внес залог за Богатыреву


фото: opposition.org.ua
Народный депутат Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву

"Уже внесли", - сказал Новинский агентству УНИАН.

Он также уточнил, что сделал это лично.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать