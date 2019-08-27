В аэропорту "Киев" задержали министра времен Януковича Раису Богатыреву, - СМИ

27 августа, 2019, 19:50

27 августа украинские пограничники задержали экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает BBC.

Задержание произошло в аэропорту "Киев" ( "Жуляны"), куда Богатырева прилетела из Минска.

По данным издания, Раиса Богатырева является фигурантом уголовного дела, поэтому, ее имя есть в списках пограничников на задержание. Пограничники уже передали Богатыреву полиции.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало впоследствии подтвердил факт задержания.

Однако, по какому именно делу это произошло, точной информации пока нет.