В аэропорту "Киев" задержали министра времен Януковича Раису Богатыреву, - СМИ
27 августа, 2019, 19:50
27 августа украинские пограничники задержали экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает BBC.
Задержание произошло в аэропорту "Киев" ( "Жуляны"), куда Богатырева прилетела из Минска.
По данным издания, Раиса Богатырева является фигурантом уголовного дела, поэтому, ее имя есть в списках пограничников на задержание. Пограничники уже передали Богатыреву полиции.
Представитель Нацполиции Ярослав Тракало впоследствии подтвердил факт задержания.
Однако, по какому именно делу это произошло, точной информации пока нет.
- Напомним, ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-министру здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой. Также Генпрокуратура арестовала имущество Богатыревой .
- 23 июля 2015 года Генеральная прокуратура Украины начала процедуру специального досудебного расследования в отношении бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.
- 7 марта 2016 года в Евросоюзе обнародовали решение о продлении ограничительных мер против бывших украинских чиновников - за исключением Богатыревой .
- В сентябре 2016 года Интерпол прекратил розыск Богатыревой.
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