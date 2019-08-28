Супрун рассказала, как Богатырева "профессионально" занималась закупками лекарств и вакцин

28 августа, 2019, 14:22

Министр здравоохранения Януковиче Раиса Богатырева покрывала схему по закупкам за средства налогоплательщиков вакцин и туберкулина у фирмы своего сына

Об этом глава МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Первые месяцы работы в Минздраве Украины мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец.. Богатырева совершенно не заботилась о работе МЗУ, а большая часть работников ее боялись. Собственное обогащение и управление сделками в Министерстве были ее главной миссией", - написала Супрун.

Отмечается, что в качестве министра здравоохранения она покрывала схему по закупкам за средства налогоплательщиков вакцин и туберкулина у фирмы своего сына.

"Антивакцинаторская кампания, которая началась в Украине, усилила сомнения в эффективности и безопасности вакцин и привела к существенному спаду уровня вакцинации украинцев. В 2007-2012 годах Богатырева была секретарем СНБО. Тогда она не смогла поставить национальную безопасность страны выше собственного обогащения", - пояснила Супрун.

По показаниям СБУ, в 2012-2014 годах, когда она была на должности министра, более 1 млрд гривень были украдены из бюджетных средств на лекарства.

"Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. В то время один из крупнейших из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции, поставлял лекарства на заказ МЗУ по ценам, завышенным на 20-40%", - отметила действующая глава МЗУ.

Супрун добавила, что возвращение Богатыревой в Украине "является сигналом о начале нового этапа борьбы за здоровье и безопасность украинцев".

Напомним, что Богатыреву 27 августа украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев", куда она прилетела из Минска.