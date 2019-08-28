Суд арестовал министра здравоохранения времен Януковича Богатыреву
28 августа, 2019, 17:46
Печерский районный суд Киева арестовал экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву на 60 суток с правом внесения залога
Об этом передает Еспресо.TV
Сумма залога, которую за нее могут внести - 6 млн грн.
Министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш в зале заседания заявила, что залог внесет депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.
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Напомним, что Богатыреву 27 августа украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев", куда она прилетела из Минска.
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