28 августа, 2019, 17:46

Печерский районный суд Киева арестовал экс-министра здравоохранения и экс-секретаря СНБО Раису Богатыреву на 60 суток с правом внесения залога

Об этом передает Еспресо.TV

Сумма залога, которую за нее могут внести - 6 млн грн.

Министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш в зале заседания заявила, что залог внесет депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

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Напомним, что Богатыреву 27 августа украинские пограничники задержали в аэропорту "Киев", куда она прилетела из Минска.